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        Haberler Gündem Kartalkaya'daki yangında Prof.Dr. Atakan Yalçın hayatını kaybetti

        Kartalkaya'daki yangında Prof.Dr. Atakan Yalçın hayatını kaybetti

        Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybeden isimlerden birinin de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:00
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        Yangında Dekan Atakan Yalçın da hayatını kaybetti
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede ahşap otel binasını sarmış ve çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olmuştu.

        Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Demirtaş, "Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh... Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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