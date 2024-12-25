Kartal'da SECAP hazırlık süreci tamamlandı

İstanbul'un Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İstanbul Enerji A.Ş.) ile beraber gerçekleştirilen ve ilk adımı geçen aylarda atılan "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı'nın (SECAP) hazırlık süreci tamamlandı.

SECAP'IN tanıtımı için Makina Hangar'da düzenlenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Enerji A.Ş Genel Müdürü Yüksel Yalçın, belediye birim müdürleri katıldı.

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Kartal Belediye Başkanı Yüksel, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "2050 vizyonuyla 2050 yılına kadar atılması gereken adımlar ve önümüze koyulan hedefler var. Sera gazı emisyonunu yüzde 80 azaltmakla alakalı fiziki ödevler var. Akıllı kent uygulamasıyla ilgili daha iyi örneklerin ortaya çıkması, ortak alandaki enerji ihtiyacının bina tarafında karşılanmasını talep ettiğimiz örnekler olacak. Bunlar bu şekilde devam edecek.

REKLAM Yapılması gerekenler ile alakalı detay odaklı toplantılar gerçekleşecek. Hem atığın doğru organize edilebilmesi, hem de enerji tasarrufunun hayata geçirilmesi gibi ödevler, İklim Eylem Planı’nın bize ödev olarak sunduğu örnekler olacak. Değişimler kolay olmuyor. Alışkanlıklardan kolay vazgeçilmiyor. Dolayısıyla toplumun her kesimine ihtiyaç var. STK’lar, dernekler, akademisyenler, muhtarlar, meclis üyelerimiz, kamu kurumlarını yöneticileri ile farklı iş birliklerimiz olmak zorunda.

Mesela Kordonboyu mahallemizde bir bisiklet yolu uygulamasına geçtik ama kullanım oranı sınırlı. Değişimler, uygulamalar kolay olmuyor. O yüzden katılımcıların ve paydaşların artırılmasını gerekli olduğunu biliyoruz. Bu hep birlikte yapabileceğimiz bir şey. Geleceğe miras bırakacağımız bir çalışma modelinden bahsediyoruz. Gayrimenkul üretiminden atığın toplanmasına, yağmur suyu altyapısına kadar farklı farklı alanlar var. En azından kendi ihtiyacı kadar enerji üreten kamu binaları başta olmak üzere, ve sonrasında özel sektördeki bu hızı artırmakla alakalı ödevlerimiz olacak."

İstanbul Enerji A.Ş. Başkanı Yüksel Yalçın da Kartal Belediyesi ile SECAP sürecindeki iş birliklerini anlatarak Başkan Gökhan Yüksel'e çevre konusundaki hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Yalçın, SECAP'ı duydukları anda projeye katkı sağlamak için harekete geçtiklerini ifade ederek, iklim değişikliğinin tüm dünyayı tehdit eden bir sorun olduğunu ve yerel yönetimlerin bu konuda etkin rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.