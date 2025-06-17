Karneler ne zaman basılacak? İlkokul, ortaokul ve lise karneler basıldı mı?

Okullarda yaz tatili heyecanı bu hafta zirveye ulaşıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 20 Haziran itibarıyla ikinci dönem karnelerini alarak 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayacak ve üç aylık yaz tatiline başlayacak. Bu süreçte, “Karneler ne zaman basılacak?” sorusu da gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 yılı ikinci dönem karneleri hazırlandı mı, ne zaman basılacak? Detaylar haberimizin devamında...