Karla Sofía Gascón, Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu' adayı olan ilk trans birey oldu

FARKLI BİR OSCAR TÖRENİ

Bu yıl Los Angeles’ı etkileyen yangınlarda hayatını kaybedenler anısına özel bir anma töreni gerçekleştirilecek. Ayrıca, geleneksel olarak galada yer alan 'En İyi Orijinal Şarkı' kategorisindeki adayların canlı performansları bu yıl sergilenmeyecek. Bunun yerine şarkı yazarlarının kişisel hikayelerine ve yaratıcı ekiplerin kamera arkası deneyimlerine yer verilecek.

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