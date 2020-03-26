Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın her yerine yayılan koronavirüs nedeniyle sosyal temastan uzak durmak isteyen kişiler kendilerini evde karantinaya aldı. Ancak evde uzun bir süre kalmanın çok kolay olduğu söylenemez elbette. Bu nedenle karantina günlerinden sıkılmaya başlayan sosyal medya kullanıcıları yaratıcılıklarını konuşturmayı ihmal etmedi. Örneğin bu karedeki kişi, evde de rutinini aksatmıyor ve toplu taşıma aracındaymış gibi davranıyor.