Geceleri yeterince uyusanız bile gün içinde uykuya direnemiyorsanız dikkat! Sıradan bir yorgunluk gibi görünen uyku hali ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir.

Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!

Uykunun insan sağlığı üzerindeki etkisi sandığınızdan çok daha büyüktür. Kaliteli ve düzenli bir uyku:

- Stresi azaltır,

- Hafızayı güçlendirir ve dikkatin dağılmasını önler,

- Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklardan korur,

- Protein sentezini artırır,

- Büyüme hormonu salgılanmasını sağlar,

- Solunum, dolaşım ve iskelet sistemi gibi temel işleyişleri düzenler,

- Depresyon riskini azaltır.

Yaş gruplarına göre uyku ihtiyacı farklılık gösterir:

- Bebekler: 12-15 saat

- Çocuklar: 9-11 saat

- Yetişkinler: 7-9 saat

- Yaşlılar: 7-8 saat

Hipersomnia ya da hipersomnolens, kişinin yeterli uyumasına rağmen gün içerisinde aşırı uyuma isteği ve halsizlik yaşamasıyla karakterize nörolojik bir rahatsızlıktır. Gece 7-8 saat uyusa dahi gün içinde uykulu olma hali devam eder. Bu durum, bireyin günlük yaşam kalitesini düşürür, iş, okul ve sosyal hayatı olumsuz etkiler.

Hipersomnia 3 ana türde görülür:

1. NARKOLEPSİ

Genellikle 20’li yaşlarda başlar. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hipokretin adlı bir nörokimyasalın eksikliğiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Uyku ataklarına, halüsinasyonlara ve uyku felcine (uyku paralizisi) neden olabilir. Tedavi edilmezse katapleksiye yol açabilir; bu durum, ani bir duygu değişimi sırasında kişinin kaslarının kontrolünü kaybederek yere düşmesiyle kendini gösterir.

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2. İDİOPATİK HİPERSOMNİA

Genellikle 25 yaşından önce başlar. Kişi uzun süre uyumasına rağmen dinç uyanamaz, gün içinde tekrar uyuma ihtiyacı duyar. Kronik bir seyir gösterir.

3. PERİYODİK HİPERSOMNİA (KLEINE-LEVINE SENDROMU)

Çoğunlukla ergen erkeklerde görülür. Belirli aralıklarla (ataklarla) ortaya çıkar ve 2-3 hafta sürebilir. Uyku artışı ile birlikte aşırı yeme (hiperfaji) ve cinsel dürtü artışı (hiperseksüalite) gibi davranış bozuklukları eşlik edebilir.

SÜREKLİ UYKU HALİ NEDEN OLUR?

Sürekli uyku hali, birçok farklı faktöre bağlı olarak gelişebilir. En yaygın nedenler şunlardır:

1. MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLER

Özellikle kış aylarında gün ışığının azalması ve hareketsizlik, vücudu uyku haline hazırlar.

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2. KALİTESİZ UYKU ALIŞKANLIKLARI

Yeterli saat uyunmuş olması kaliteli bir uyku anlamına gelmez. Uyku öncesi ekran kullanımı, rahatsız edici uyku ortamı veya geç saatlerde ağır yemekler gibi faktörler uykunun kalitesini düşürür.