Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta çok sayıda insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

        Kahramanmaraş'ta çok sayıda insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir çiftçi, sebze ekmek için kazı yaptığı sırada oda mezar buldu. Mezarın içerisinden çok sayıda kafatası ve kemik parçaları çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftçi sebze ekerken buldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda insan kafatası ve kemik parçası bulundu.

        Kırsal Doluca Mahallesi'nde bir çiftçi, kendisine ait arazide sebze ekmek için kazı yaptığı sırada toprak altında oda mezar buldu.

        Çiftçinin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı.

        Savcılıktan alınan izin doğrultusunda uzman ekiplerce yapılan çalışmada, 3 metre genişliğinde 1 metre yüksekliğinde oda mezarın içinde insana ait çok sayıda kafatası ve kemik parçaları bulundu.

        Yapılan ilk incelemede Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kafatasları ve kemikler, Kahramanmaraş Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Koruma altına alınan bölgede kazı çalışması devam ediyor.

        *Görseller DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #insan kafatası
        #kemik parçaları
        #KAHRAMANMARAŞ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Habertürk Anasayfa