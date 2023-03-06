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KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, duygusal, resimli 8 Mart Kadınlar Günü kutlama mesajları ve sözleri

En güzel, anlamlı, duygusal, resimli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı. Her yıl düzenli olarak kutlanan 8 Mart bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Sevdiklerini tebrik etmek isteyenler; en güzel, anlamlı, duygusal, resimli 8 Mart Kadınlar Günü kutlama mesajlarını araştırıyor. İşte, 8 Mart 2023 En güzel Kadınlar Günü mesajları...

Giriş: 06.03.2023 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • En güzel, anlamlı, duygusal, resimli 8 Mart Kadınlar Günü kutlama mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Kadın emeğini görünür kılmak, kamusal ve özel alanda kadınlar ile erkeklerin eşit haklara sahip olmasını sağlamak için her sene Mart ayında kutlanan Kadınlar Günü'ne kısa bir süre kaldı. Bu özel günü kutlamak isteyenler resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak. İşte, WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşılacak En güzel, anlamlı, duygusal, resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları...

  • KAIDNLAR GÜNÜ MESAJLARI

    Tarihsel gelişimimizde ve bağımsızlık mücadelemizde önemli bir rol üstlenen, tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

  • Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, kadınlar günü kutlu olsun!

  • Kim olduğuna ve kim olacağına bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara… 'Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, saygıdeğer Türk ve dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

  • 8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

  • Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

  • Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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