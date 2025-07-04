Justin Timberlake, Sezen Aksu, Leonardo DiCaprio iddiası asılsız çıktı

30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda Türk hayranlarıyla buluşacak olan ABD'li oyuncu ve şarkıcı Justin Timberlake'e sahnede Sezen Aksu'nun konuk sanatçı olarak eşlik edeceği iddiaları sosyal medyada yayılmıştı.

Justin Timberlake

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Ayrıca buna ek olarak Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun da konsere misafir olarak katılacağı ileri sürülmüştü.

Leonardo DiCaprio

Ancak gerçek ortaya çıktı. İletişim şirketi, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Sezen Aksu'nun sahneye çıkmayacağını, Leonardo DiCaprio'nun ise konseri seyretmek için İstanbul'a gelmeyeceğini dile getirdi.

Sezen Aksu

Fotoğraflar: İHA, AA, DHA