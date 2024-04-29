Justin Bieber'ın ağlaması hayranlarını endişelendirdi
Ünlü şarkıcı Justin Bieber, ağladığı halini gösteren fotoğraflarıyla hayranlarını korkuttu
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Ünlü şarkıcı Justin Bieber, ağlarken çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı. 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, kameraya bakarak gözyaşı döktüğü fotoğraflarıyla hayranlarını endişelendirdi.
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Paylaşımına herhangi bir not yazmayan Grammy ödüllü şarkıcı, sadece ağladığı değil, güldüğü halini de gösteren fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
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Ancak ağlayan Justin Bieber'ı gören hayranları, "Neden ağlıyorsun?", "Umarım iyisindir. Yüzünde gözyaşı görmekten nefret ediyorum", "Neler oluyor Justin?" gibi yorumlar yazdı.
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Bir hayranı, "İncindiğini ve duygularını göstermekten korkmamanı seviyorum. Her ünlünün aslında bir insan olduğunu hatırlatıyor. Seviliyorsun" şeklinde not düştü.
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Yorum yazanlar arasında Bieber'ın ABD'li model eşi Hailey Bieber da vardı. 27 yaşındaki süper model, "Tatlı bir ağlayan" notunu yazdı.
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Justin Bieber çifti hakkında sık sık "boşanıyorlar" söylentileri çıkıyor. People Dergisi'ne konuşan bir kaynak; "Boşanacakları haberleri doğru değil. Onlar çok çok mutlu" dedi.
Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda birlikte Coachella Festivali'nde Lana Del Rey'i izlemeye gitmişti. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerinde çift son derece samimi görünmüş, fark etmeden boşanma dedikodularını yalanlamıştı.
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