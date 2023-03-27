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Jorge Jesus'tan Brezilya Milli Takımı açıklaması!

Brezilya Milli Takımı’nın eski kaleci Julio Cesar, Brezilya Futbol Federasyonu ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan da Brezilya Milli Takımı hakkında bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş: 27.03.2023 - 19:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Brezilya Milli Takımı’nın eski kalecisi Julio Cesar ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı için görüştüğüne dair iddialar ortaya çıkmıştı. 

  • Daha sonra Julio Cesar sosyal medya hesabından konuya dair bir açıklama yaptı. 

  • Cesar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası basında, Teknik Direktör Jorge Jesus'un işe alınmasında arabuluculuk yapmak için Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) temsilcisi olarak Lizbon'a geleceğimi yazdılar. Gerçeğe karşılık gelmeyen bir bilgi olmasının yanı sıra benim yıllardır Lizbon’da yaşadığımı hatırlatmak isterim. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki ilk başta CBF’den hiç kimse bu konuda benden herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmadı. Tekrar söylüyorum, ben oranın temsilcisi değilim. Profesyonel kariyerini Brezilya Milli Takımı'nda yapmış, harika dostları olan bir sporcuyum sadece. Eğer bir noktada ve bir gün CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues'in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, yardım edeceğim, çünkü Brezilya futbolu benim tutkum. Bu gerçek henüz gerçekleşmedi. Jorge Jesus ile ilgili olarak, o değer verdiğim, bir arkadaşım, Benfica'da koçumdu ve harika bir ilişkim olan bir insan” ifadelerini kullandı.

  • JORGE JESUS DA AÇIKLAMA YAPTI

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da hakkında çıkan Brezilya Milli Takımı iddiaları için konuştu.

  • ''BREZİLYA'YI İSTEMEYEN VAR MI?''

    Portekizli teknik adam,"Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Jesus, sözlerine, "Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz" ifadeleriyle devam etti.

  • Brezilya Milli Takımı için oldukça açık olduğunu kaydeden Jesus, "Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam... Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir"  dedi.

  • Jesus, "Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam." şeklinde konuştu.

  • Brezilya Milli Takımı dışında Brezilya ile de adı geçen 68 yaşındaki teknik adam, "Kariyerimde her şey bir olasılık. Hiçbir şeyi bir kenara bırakamam. Aralarından seçim yapabileceğim birçok şey var ve mayıs ayında sözleşmem bittiğinde ne olacağını göreceğiz" dedi.

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