ALTINCI HAFTA NASIL BAŞLADI?

Duruşmaların son haftasında Johnny Depp'in bir kez daha ifade vermeye çağırılabileceği belirtiliyordu. Ancak Amber Heard'ün avukatları stratejik bir 'U' dönüşü yaparak bu kararlarından vazgeçti.

Haftanın ilk duruşmasında Heard'ün uzman tanıkları, Johnny Depp'in avukatları tarafından çapraz sorguya alındı. Psikolog David Spiegel ve el cerrahi uzmanı Doktor Richard Moore iki tarafın avukatlarının sorularını yanıtladı.