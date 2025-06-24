İZSU açıkladı: İzmir'de 12 mahallede sular kesildi! 24 Haziran 2025 İzmir'de neden sular yok, sular ne zaman gelecek?

24 Haziran 2025 Salı günü İzmir'in 12 mahallesinde meydana gelen arıza nedeniyle sular kesildi. İZSU tarafından yapılan açıklama ile suyu kesilen mahalleler ve suların ne zaman geleceği bilgileri paylaşıldı. İşte, İzmir'de suyu kesilen mahallelerin listesi ve arıza çalışmasının biteceği saatler...