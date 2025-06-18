İtalya'da Morata için transfer iddiası
İtalyan basını, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata'yla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
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Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvara Morata'yla ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Galatasaray ile 2026 Ocak ayına kadar kontratı bulunan Alvaro Morata'nın, şampiyonluk kutlamaları sırasında Mauro Icardi ile yaşadığı tartışmanın ardından takımdan ayrıldığı iddia edilmişti. İspanyol golcünün tüm kişisel eşyalarını ülkesine gönderdiği belirtilmişti.
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Milan'ın oyuncusu olmasına rağmen geleceği hala belirsizliğini koruyan Morata için İtalya'dan yeni bir iddia geldi.
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Tecrübeli forvetin, 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli forma şansı bulabileceği bir takım arayışında olduğu, bu doğrultuda Lazio'ya transferinin güçlü bir ihtimal olduğu öne sürüldü.
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PERFORMANSI
Bu sezon sarı kırmızılı formayla 16 maçta boy gösteren İspanyol golcü, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.