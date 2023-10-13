İtalya'da bahis skandalı: Nicolo Fagioli suçunu itiraf etti

Tuttosport: Fagioli'nin ardından Tonali ve Zaniolo da bahis soruşturması altında. Polisler, milli takım kampında yeşil çimlere girdi ve iki oyuncuyu aldı. Soruşturma daha da derinleşecek. Oyuncular, polise bildiklerini anlattılar. Milli takım kampındaki bilgisayarlarına el konuldu. Başka oyuncular da kısa süre içerisinde ifade verecek. Malta ve İngiltere ile karşılaşacak olan İtalya Milli Takımı'na ve futbolumuza ise yazık oluyor.