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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya'da bahis skandalı: Nicolo Fagioli suçunu itiraf etti - Futbol Haberleri

        İtalya'da bahis skandalı: Nicolo Fagioli suçunu itiraf etti

        İtalyan futbolu, yıldız isimler Nicolo Fagioli, Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo hakkında başlatılan 'yasa dışı bahis' soruşturmasıyla çalkalanıyor. İfadesi alınan Juventuslu Fagioli, bahis yaptığını itiraf ederken, eski Galatasaraylı Zaniolo'nun hangi maça bahis oynadığı da ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:05
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        • 1

          Zaman zaman şike skandallarıyla gündeme gelen İtalyan futbolunda bu kez de yıldız futbolcuların karıştığı 'yasa dışı bahis' krizi patlak verdi.

        • 2

          İlk olarak Juventuslu Nicolo Fagioli hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatan İtalyan polisi, daha sonra ise İtalya Milli Takım kampında yıldız futbolcular Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'yu sorguladı.

        • 3

          Bomba etkisi yaratan skandalın perde arkası ise İtalyan basını tarafından aralandı.

        • 4

          La Repubblica'da yer alan habere göre; Juventuslu Fagioli, bahis yaptığını kabul etti. 22 yaşındaki oyuncunun geride kalan 18 ayda 100 bin Euro civarında bir miktarla bahis oynadığı banka hesapları aracılığıyla tespit edildi.

        • 5

          Kumar bağımlısı olduğunu söyleyen Fagioli, borç batağında olduğu için bu yola girdiğini Torino Savcılığı'na itiraf etti. Genç futbolcu ayrıca polis ile iş birliği yaparak telefonunu da emniyet güçlerine teslim eti.

        • 6

          Savcılık, iş birliğine yanaşan Fagioli'ye, başka bahis oynayan sporcular hakkında bilgiler vermesi durumunda 3 yıllık cezasının indirilebileceğini de iletti.

        • 7

          Gazetenin, polis kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Fagioli'nin Juventus'tan bir takım arkadaşı daha bahis oynadı ve bu konuda deliller toplanıyor.

        • 8

          İtalya futboluna Fagioli ile blirlikte başlayan yasa dışı bahis operasyonu Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo ile devam etti.

        • 9

          Her iki oyuncunun da İtalya Milli Takım kampında polis tarafından ifadesi alındı. Bu gelişme üzerine Tonali ve Zaniolo milli takım kampından gönderildi.

        • 10

          ZANIOLO KUPA MAÇINA BAHİS YAPMIŞ!

          La Repubblica'da skandalı ortaya çıkaran Fabrizio Corona'nın savcılığa verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. Buna göre Zaniolo'nun Roma'da oynadığı dönemde bir İtalya Kupası maçına bahis yaptığı öne sürüldü. Zaniolo'nun bu maçta yedek olduğu da belirtildi.

        • 11

          İTALYAN BASINI: BÜYÜK ŞOK DALGASI!

          İtalya'yı sarsan bahis skandalı Çizme basınında da geniş yer buldu.

        • 12

          Corriere dello Sport: Bahis skandalı, Fagioli ile sınırlı kalmadı. Savcılar, davanın üstüne gidiyor. Tonali ve Zaniolo, soruşturma altında. Torino Savcılığı'nın soruşturmaları şoku büyütüyor. Milli Takımda da Malta maçı öncesi büyük bir şok dalgası hakim...

        • 13

          La Gazzetta dello Sport: Fagioli Vakası'nın hemen ardından soruşturma derinleştirildi ve yeni gelişmeler ortaya çıktı. İki İtalyan milli oyuncu daha soruşturma altında. Telefon görüşmeleri saptandı. Savcılık ile işbirliği yapmayanlar futboldan 3 yıl men edilecek.

        • 14

          Tuttosport: Fagioli'nin ardından Tonali ve Zaniolo da bahis soruşturması altında. Polisler, milli takım kampında yeşil çimlere girdi ve iki oyuncuyu aldı. Soruşturma daha da derinleşecek. Oyuncular, polise bildiklerini anlattılar. Milli takım kampındaki bilgisayarlarına el konuldu. Başka oyuncular da kısa süre içerisinde ifade verecek. Malta ve İngiltere ile karşılaşacak olan İtalya Milli Takımı'na ve futbolumuza ise yazık oluyor.

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