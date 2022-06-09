İsviçre İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? İsviçre İspanya maçı nasıl izlenir?

İsviçre Portekiz maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Cristiano Ronaldo ve Xherdan Shaqiri gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

İSVİÇRE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre İspanya Portekiz maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

İSVİÇRE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 2.Grup 2. maçına sahne olacak İsviçre İspanya mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.