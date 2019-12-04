KLOPP: "ÖLDÜRÜYORUZ"

PEP: "NEFES ALMALILAR"

Raporda deneyimli hocaların da konuyla ilgili görüşlerine yer verildi. Jürgen Klopp, "Oyuncularımızla birçok farklı turnuvada nasıl ilgileneceğimizi, onları nasıl kullanacağımızı öğrenemezsek, bu güzel oyunu öldüreceğiz. Oyuncu olmadan, bu oyun da olmaz" ifadelerini kullanırklen, Pep Guardiola ise, "Çılgın fikstür oyuncularımızı öldürecek. Bu yoğun fikstürlerde oynamayı uzun sürelerde sürdüremeyiz. Nefes almaları lazım, dinlenmeleri lazım" mesajını yolladı.