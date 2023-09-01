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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi gruba düştü? - Son Dakika Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekiminin ardından Türkiye'yi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:33
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        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi.

        • 2

          Kuraya 1'inci torbadan giren Fenerbahçe, H Grubu'nda; Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşti. 3'üncü torbada yer alan Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki rakipleri ise Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) oldu.

        • 3

          21 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlayacak grup aşamaları, 14 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

        • 4

          TURNUVA FORMATI

          Avrupa Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Aynı ülke takımları, aynı grupta eşleşemedi. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

        • 5

          Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

        • 6

          Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

          UEFA Konferans Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:

        • 7

          A GRUBU

          Lille

        • 8

          Slovan Bratislava

        • 9

          Ljubljana

        • 10

          Klaksvik

        • 11

          B GRUBU

          Gent

        • 12

          Maccabi Tel Aviv

        • 13

          Zorya Luhansk

        • 14

          Breidablik

        • 15

          C GRUBU

          Dinamo Zagreb

        • 16

          Viktoria Plzen

        • 17

          Astana

        • 18

          Ballkani

        • 19

          D GRUBU

          Club Brugge

        • 20

          Bodo/Glimt

        • 21

          Beşiktaş

        • 22

          Lugano

        • 23

          E GRUBU

          AZ

        • 24

          Aston Villa

        • 25

          Legia Varşova

        • 26

          Zrinjski

        • 27

          F GRUBU

          Ferençvaroş

        • 28

          Fiorentina

        • 29

          Genk

        • 30

          Cukaricki

        • 31

          G GRUBU

          Frankfurt

        • 32

          PAOK

        • 33

          HJK Helsinki

        • 34

          Aberdeen

        • 35

          H GRUBU

          Fenerbahçe

        • 36

          Ludogorets

        • 37

          Spartak Trnava

        • 38

          Nordsjaelland

        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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