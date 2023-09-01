Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekiminin ardından Türkiye'yi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu. İşte detaylar
- 1
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi.
- 2
Kuraya 1'inci torbadan giren Fenerbahçe, H Grubu'nda; Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşti. 3'üncü torbada yer alan Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki rakipleri ise Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) oldu.
- 3
21 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlayacak grup aşamaları, 14 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.
-
- 4
TURNUVA FORMATI
Avrupa Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Aynı ülke takımları, aynı grupta eşleşemedi. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.
- 5
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
- 6
Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
UEFA Konferans Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:
-
- 7
A GRUBU
Lille
- 8
Slovan Bratislava
- 9
Ljubljana
-
- 10
Klaksvik
- 11
B GRUBU
Gent
- 12
Maccabi Tel Aviv
-
- 13
Zorya Luhansk
- 14
Breidablik
- 15
C GRUBU
Dinamo Zagreb
-
- 16
Viktoria Plzen
- 17
Astana
- 18
Ballkani
-
- 19
D GRUBU
Club Brugge
- 20
Bodo/Glimt
- 21
Beşiktaş
-
- 22
Lugano
- 23
E GRUBU
AZ
- 24
Aston Villa
-
- 25
Legia Varşova
- 26
Zrinjski
- 27
F GRUBU
Ferençvaroş
-
- 28
Fiorentina
- 29
Genk
- 30
Cukaricki
-
- 31
G GRUBU
Frankfurt
- 32
PAOK
- 33
HJK Helsinki
-
- 34
Aberdeen
- 35
H GRUBU
Fenerbahçe
- 36
Ludogorets
-
- 37
Spartak Trnava
- 38
Nordsjaelland