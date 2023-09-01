İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini eleyerek gruplara kaldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak. Temsilcilerimizin yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu. İşte tüm detaylar
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.
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Beşiktaş, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek eşleşmenin galibi oldu. Fenerbahçe, evinde 5-1 yendiği Hollanda'nın Twente takımını deplasmanda da 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
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Fenerbahçe kura çekimine 1. torbadan girecek, Beşiktaş ise 3. torbada yer alıyor. Bugün Monaco'da gerçekleşecek kura çekimi ile temsilcilerimizin rakipleri belli olacak.
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TURNUVA FORMATI
Avrupa Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.
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Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
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Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak. UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları şu şekilde...
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İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER VE TORBALAR
1. TORBA
Fenerbahçe
- 8
Frankfurt
- 9
Dinamo Zagreb
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- 10
Club Brugge
- 11
AZ
- 12
Gent
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- 13
Lille
- 14
Ferençvaroş
- 15
2. TORBA
PAOK
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- 16
Slovan Bratislava
- 17
Maccabi Tel Aviv
- 18
Viktoria Plzen
-
- 19
Aston Villa
- 20
Ludogorets
- 21
Fiorentina
-
- 22
Bodo/Glimt
- 23
3. TORBA
Beşiktaş
- 24
Genk
-
- 25
Zorya Luhansk
- 26
Astana
- 27
HJK Helsinki
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- 28
Legia Varşova
- 29
Spartak Trnava
- 30
Ljubljana
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- 31
4. TORBA
Zrinjski
- 32
Klaksvik
- 33
Aberdeen
-
- 34
Cukaricki
- 35
Lugano
- 36
Breidablik
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- 37
Nordsjaelland
- 38
Ballkani