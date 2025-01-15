İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? MGM ve AKOM'dan hava durumu uyarısı geldi
Haftalardır özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı için gözler İstanbul'a çevrildi. Türkiye'nin her bölgesinde etkili olan düşük hava sıcaklıkları dün itibarıyla İstanbul'da da etkili olmaya başlamıştı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
- 1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan günlük hava durumu raporlarının ardından İstanbul'da kar yağışının ne kadar ve ne zaman süreceği araştırılıyor. Bilindiği gibi Meteoroloji, AFAD ve AKOM tarafından yayınlanan açıklamalarla İstanbul'da kar yağışı beklentisi arttı. Peki İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
- 2
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? 3 İLÇEDE KAR YAĞIŞI!
Öte yandan Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Gün boyunca aralıklı yağış beklenirken yağış miktarının metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın Poyraz yönünden saatte 25-55 km hızla esmesi de bekleniyor.
- 3
AKOM açıklamasında yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
-
- 4
AKOM: İZLANDA SOĞUKLARI ETKİLİ OLUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul için hava tahmin raporu yayınladı. Rapora göre, megakentte hafta boyunca soğuk hava etkili olacak.
Raporda yer verilen açıklamada, "İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek" denildi. Ayrıca yağışlı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.
- 5
19 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK
İstanbul ve çevresinde Marmara Bölgesi genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Perşembe gününe kadar rüzgarın kuvvetli olduğu, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği ve sıcaklıkların 4-8°C aralığında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki yağışların devam ettiği, ancak sıcaklıkların 19 Ocak'a kadar normallerin altında kalmasının beklendiği açıklandı.
- 6