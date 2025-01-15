İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? MGM ve AKOM'dan hava durumu uyarısı geldi

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Öte yandan Çatalca, Arnavutköy ve Silivri’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Gün boyunca aralıklı yağış beklenirken yağış miktarının metrekareye 20 ila 40 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın Poyraz yönünden saatte 25-55 km hızla esmesi de bekleniyor.