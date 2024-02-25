İstanbul Modern'den 'Uzun Cuma'

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İstanbul Modern, sanat dolu bir iş birliğine imza attı. “Uzun Cuma” programı kapsamında cuma günleri müze kapanış saati 18.00’den 20.00’ye kadar uzarken müze sanatseverleri özel etkinliklerle de buluşturuyor.

Müzenin 20.00’ye kadar açık olduğu cuma günleri için ayda bir kez düzenlenecek “Uzun Cuma” programı kapsamında gerçekleşecek etkinlikler, müzik ve dans disiplinlerine de alan açarak ziyaretçilerle daha etkileşimli bir bağ kuruyor. Etkinlik serisinde, konser ve atölyeler aracılığıyla, caz, blues, pop, swing ve funk gibi çeşitli türlerde müzik ve danslar bir araya geliyor. Etkinlikler müze ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunuluyor.

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“Uzun Cuma” programının ilk etkinliğinde, vokalde Elif Çağlar, piyanoda Can Çankaya, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Ediz Hafızoğlu’yla Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenlerinden oluşan Elif Çağlar Quartet müzisyen dörtlüsü, etkileyici performanslarıyla ziyaretçilerle buluştu. Program kapsamında ayrıca, Hepcats İstanbul ekibi ile müzede solo caz dans atölyesi gerçekleştirildi. Katılımcılar, caz müzik eşliğinde özgürce ve doğaçlama bir şekilde deneyimlenen solo caz dansının başlangıç hareketlerini öğrendi.

Müzelerin disiplinlerarası etkinliklere ve sanatsal ifadelere yer açan mekânlar olmasının önemine değinen İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak, “Uzun Cuma programı ile gerçekleştirilecek atölye ve konserler, tüm sanatseverleri İstanbul Modern’e davet ederek sanatı herkes için daha erişilebilir hale getiriyor” dedi.

“Uzun Cuma” sponsorluğunu üstlenen Mastercard’ın Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Develioğlu ise "İstanbul Modern ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile Mastercard sahiplerinin İstanbul Modern’in zengin koleksiyonunu, farklı sanat dallarından içeriklerle birlikte avantajlı bir şekilde deneyimlemelerini sağlayacağız” diye konuştu.