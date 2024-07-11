İstanbul'da miras kavgası: Mahalle savaş alanına döndü
İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Bıçakların da çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavga anları ise kameralara yansıdı.
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İstanbul Kağıthane'deki Hamidiye Mahallesi dün miras kavgasına sahne oldu.
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Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada oturan iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışma büyüyerek caddeye taştı.
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Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
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Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada bıçaklar da çekilince olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tarafları güçlükle ayırdı.
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Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kavgada, yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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Kavga anları ise kameralara yansıdı.