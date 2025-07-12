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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 36 milyonluk kaçak ürüne el konuldu | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 36 milyonluk kaçak ürüne ele geçirildi

        İstanbul'da 5 gün süren kaçakçılık operasyonlarında tarihi eserlerden kaçak alkole, tütün mamullerinden cep telefonu aksesuarlarına kadar piyasa değeri yaklaşık 36 milyon 600 bin lira olan çok sayıda ürüne el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:17
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        İstanbul'da 36 milyonluk kaçak ürüne el konuldu
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7-11 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, Şişli'de İslami döneme ait 339 adet sikke, Başakşehir ve Sultangazi'de 10 bin 700 litre etil/metil alkol ile 28 bin şişe sahte içki üretiminde kullanılan hammadde, Fatih'te 10 bin 800 cep telefonu aksesuarı, Pendik ve Büyükçekmece'de ise 4 milyon 123 bin dolu makaron, 630 bin boş makaron, 41 bin boş sigara kutusu, 4 bin dal dolu makaron, 750 paket kaçak sigara, 780 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 sigara dolum makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi.

        Piyasa değeri yaklaşık 36 milyon 600 bin lira olan kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheliyle ilgili işlemler ise devam ediyor.

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        #istanbul haberleri
        #Kaçakçılık operasyonu
        #Son dakika haberler
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