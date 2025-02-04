İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlilik hazırlığında olan çiftlere sunduğu mali desteği 2025 itibarıyla 15 bin liradan 30 bin liraya çıkardı. Başvurusu onaylanan çiftlere yapılacak ödeme, resmi nikahın ardından kadının hesabına aktarılacak. Peki, İBB’nin evlilik desteğinden faydalanmak için hangi şartlar aranıyor ve başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, bu destekten yararlanmak isteyen çiftlerin bilmesi gereken tüm detaylar…