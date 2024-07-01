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        Haberler Dünya İsrail'in aylarca alıkoyduğu Filistinli Doktor Mikdad: Elleri ayakları olmayanlar bile işkenceden kurtulamadı | Dış Haberler

        İsrail'in aylarca alıkoyduğu Filistinli Doktor Mikdad: Elleri ayakları olmayanlar bile işkenceden kurtulamadı

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Gazze-Avrupa Hastanesi Ortopedi Bölümü Başkanı Bessam Mikdad, saldırılar sırasında İsrail ordusu tarafından alıkonan ve bu sabah serbest bırakılan 50 Filistinli arasında bulunuyor. Yaşadıklarını anlatan Mikdad, "Dış dünyadan izole edilmiş bir haldeydik, dışarıda ne olduğunu bilmiyorduk" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:46
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        Filistinli Doktor, İsrail'in işkencelerini anlattı
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        İsrail ordusunun 6 ay önce alıkoyduğu Gazze-Avrupa Hastanesi Ortopedi Bölümü Başkanı Bessam Mikdad, serbest kaldıktan sonra "Alıkonulanların özgür kalma umudu her gün yeniden doğuyor ancak ne yazık ki tutukluluk ve esaret süresi uzadı. İsrail ordusu ne yaşlıya, ne gence, ne hastaya ne de sağlıklıya saygı gösteriyor öyle ki; elleri ayakları olmayanlar bile hapishanelerdeki işkence ve ihlallerden kurtulamadı." dedi.

        İsrail ordusunun sabah saatlerinde serbest bıraktığı alıkonulan 50 Filistinli arasında bulunan Mikdad, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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        Mikdad, "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması imzalandığı için serbest bırakıldığımızı zannediyorduk." dedi.

        Cezaevleri arasında nakledilirken bazı haberleri duyabildiklerini söyleyen Doktor Mikdad, "Bazılarımız, alıkonulan başka bir kişiye soru sorduğu için işkence ve sorgulamaya maruz kalıyordu." diye konuştu.

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        Mikdad, "Dış dünyadan izole edilmiş bir haldeydik, dışarıda ne olduğunu bilmiyorduk. İsrail'in savaşının bittiğini ve esir takası anlaşması olduğu için serbest bırakıldığımızı sanıyorduk." ifadesini kullandı.

        YAŞLI, YARALI, ÇOCUK AYIRT ETMEDEN İŞKENCE

        İsrail ordusunun kendisini 6 ay önce Han Yunus'ta alıkoyduğunu söyleyen Mikdad, İsrail askerlerinin 70 yaş üstü yaşlıları, yaralıları ve 16 yaşından küçük çocukları hapishanelerde alıkoyduğunu söyledi.

        Mikdad, alıkonulan Filistinli çocukların da yaşları ve yapılarının zayıf olması dikkate alınmadan yetişkin ve gençler gibi işkence ile şiddetli şekilde darbedildiğini aktardı.

        Alıkonulanlar arasında işitme ve konuşma engelli bir Filistinlinin de bulunduğunu belirten Mikdad, "Durumu göz önüne alınmadan, hayvanların gördüğünden daha kötü bir muameleye maruz kalıyordu." şeklinde konuştu.

        Mikdad, "Alıkonulanların özgür kalma umudu her gün yeniden doğuyor ancak ne yazık ki tutukluluk ve esaret süresi uzadı. İsrail ordusu ne yaşlıya, ne gence, ne hastaya ne de sağlıklıya saygı gösteriyor öyle ki; elleri ayakları olmayanlar bile hapishanelerdeki işkence ve ihlallerden kurtulamadı." dedi.

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        "FİLİSTİNLİLERİ İNSAN OLARAK GÖRMÜYORLAR"

        Alıkonulmasına ilişkin Mikdad, "İşgalci İsrail ordusu, 24 Ocak'ta Han Yunus'u kuşattığında Batı Kampı bölgesi sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi ve herkesi sorguya çekti. Gazze-Avrupa Hastanesi'nde doktor olduğumu öğrenince beni hemen alıkoydular." şeklinde konuştu.

        İsrail'in kendisini herhangi bir suçla itham etmeden 6 ay alıkoyduğunu kaydeden Mikdad, alıkonulan diğer Filistinliler gibi en kötü muameleye maruz kaldığını, uzun süre elleri ve ayakları bağlı tutulduğunu ve çeşitli hapishanelerde bulunduğunu belirtti.

        Filistinli Doktor, "İsrail, Filistinlileri insan olarak görmüyor ve akla hayale sığmayacak kadar kötü bir muamelede bulunuyor." dedi.

        İsrail ordusu, sabah saatlerinde aralarında 7 ay önce alıkoyduğu Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin de aralarında bulunduğu 50 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

        Serbest bırakılanlar, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi ile Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirilmişti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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