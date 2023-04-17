İsmi Azam Duası Kuran'da Geçiyor Mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "İsmi Azam duası Kuran'da geçiyor mu?" sorusuna şu yanıt verilmiştir:

İsm-i Azam, Yüce Allah’ın isimlerinden birisidir; özel bir dua adı değildir. Dolayısıyla böyle bir dua yoktur. Ancak Resulullah İsm-i Azam anılarak yapılan duaların Allah katında makbul olacağını bildirmiştir. Bunlardan iki rivayet şöyledir:

"Hz. Peygamber (s.a.s.), bir gün camiye girdi. Bir sahabi namaz kılıyordu. Bu sahabi namazdan sonra şöyle diyerek dua etmeye başladı:

(Allah'ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. (Sen), Mennansın (Çok nimet veren), gökleri ve yeri yokken var edensin, celal ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedi olan, zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum). Bu duayı işiten Peygamber (s.a.s.), 'Bu kimse, Allah'ın İsm-i Azam'ı ile dua etti ki İsm-i Azam ile dua edildiğinde, Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince verir' buyurdu." (Tirmizi, Deavat, 112; İbn Mace, Dua, 9; Nesai, Sehv, 58).

İsmi Azam Duası Okunuşu Nasıl Ezberlenir?

İsmi Azam duası okunuşunu öğrenmek isteyenler için, öncelikle Kuran-ı Kerim ve hadislerle ilgili kaynaklara başvurarak, bu konuda bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca, İsmi Azam duası okunuşunu ve anlamını ezberlemek için düzenli olarak tekrar etmek, hızlı öğrenmeyi sağlar. İslam alimlerinin ve hocalarının anlatımlarını dinlemek ve İsmi Azam Duası ile ilgili kitap ve makaleleri okumak da, bu süreçte yardımcı olacaktır.