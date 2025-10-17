İSKİ 17 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Baraj doluluk oranı, hem günlük yaşam hem de ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından son derece kritik bir gösterge oluyor. Yağışların çoğalmasıyla barajlardaki su seviyesi yükseliyor. Son günlerde barajlardaki düşüş dikkat çekiyor. Peki, 17 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Baraj doluluk oranı bir barajın mevcut su seviyesinin, o barajın toplam kapasitesine oranla ne kadar dolu olduğunu gösteren bir ölçüdür. Su kaynakları her geçen gün azalırken son durum merak ediliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
17 EKİM BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ tarafından duyurulan baraj doluluk oranı bugün için yüzde 24,51 oldu.
Kazandere Barajı: %2,65
Pabuçdere Barajı: %10,57
Ömerli Barajı: %15,61
Darlık Barajı: %38,72
Elmalı Barajı: %49,69
Terkos Barajı: %30,14