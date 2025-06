Isbn numarası nedir? Isbn numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Bir kitap elinize geçtiğinde ilk dikkat ettiğiniz şey kapağı ya da içeriği olabilir ama yayın dünyasında o kitabı tanımlayan en net unsur ISBN numarası olarak bilinir. Çünkü her biri benzersiz olan bu sayılar, kitapların dijital sistemlerdeki tanımı ve takibi için hayati öneme sahiptir. Peki ISBN numarası nerede yazar) ISBN numarası ne demektir? Ne işe yarar? İşte merak edilen tüm detaylar yazımızda sizlerle.

ISBN AÇILIMI NEDİR?

ISBN, International Standard Book Number, yani Uluslararası Standart Kitap Numarası ifadesinin kısaltmasıdır. Bu sistem, dünya genelinde yayımlanan her bir kitabın kimliğini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. ISBN, bir kitabın içeriğinden bağımsız olarak sadece o baskıya ait tanımlayıcı bir koddur. Her ülke kendi yayınevleri için bu sistemde bir alan alır ve yayınevleri, yayınladıkları her yeni kitap için özgün bir ISBN kullanır. Bu sistemin amacı kitapların izini sürülebilir hale getirmek, karışıklıkları önlemek ve kitap ticaretini kolaylaştırmaktır. Bir bakıma, kitapların dünyasında pasaport işlevi görür.

Künye sayfası kontrol edilmelidir. Kitabın başında yer alan künye (yayın bilgileri) sayfasında ISBN bilgisi net bir şekilde yazılır.

Yayınevine başvurulabilir. Eğer fiziksel bir erişiminiz yoksa, kitabın bağlı olduğu yayınevine e-posta veya telefonla ulaşarak ISBN numarasını öğrenebilirsiniz.

Kitabın adını aratarak birçok sitede ISBN bilgisine ulaşmak mümkündür. Özellikle D&R, Amazon, İdefix, Goodreads gibi platformlar bu bilgiyi sağlar.

Türkiye'de YORDAM ya da KOHA sistemiyle çalışan üniversite ve belediye kütüphanelerinde arama yaparak ISBN'ye ulaşabilirsiniz. ISBN NUMARASI NEREDE YAZAR? ISBN numarası genellikle kitabın arka kapağında barkodun hemen üzerinde yer alır. Bu konum, hem görsel olarak kolay bulunabilir olmasını sağlar hem de barkod sistemleriyle kolayca eşleşmesini mümkün kılar. Bazı yayınevleri, kitabın iç kısmında yer alan künye sayfasında da ISBN bilgisine yer verir. Özellikle akademik kitaplarda ve ders kitaplarında bu bilgi daha ayrıntılı şekilde açıklanır. ISBN NUMARASI NE İŞE YARAR? ISBN numarası, bir kitabın dijital dünyadaki varlığını tanımlar ve onu diğer yayınlardan ayırır. Yayıncılık sektöründe lojistikten satışa, kataloglamadan telif takibine kadar pek çok süreç ISBN üzerine kuruludur.

Arşivleme, tarama ve ödünç verme sistemlerinde ISBN anahtar rol oynar.

Hangi kitabın, hangi formatta, kime ait olduğunu belirlemek için ISBN numarası temel kaynaktır.

Bilimsel kaynaklarda ISBN kullanımı, referansın doğruluğunu garanti eder.

Yabancı pazarlarda kitabın tanıtılması ve dağıtılması için ISBN zorunlu bir standarttır.