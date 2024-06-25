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        Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler?

        Marvel Comics evreninin en sevilen karakterleri arasında yer alan Iron Man, ilk filmi ile 25 Haziran akşamı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Jon Favreau'nın oturduğu film, Demir Adam isimli çizgi romanın beyaz perdeye uyarlamasıdır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Iron Man filmi konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 20:24 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:26
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        • 1

          Iron Man filmi beyaz perdenin ardından 25 Haziran akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow ve Jeff Bridges'in paylaştığı Iron Man filmi 2008 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Iron Man filmi konusu nedir? Iron Man filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          IRON MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Tony Stark Afganistan’da Amerikan Generallere yeni silahının sunumunu yapar. Dönüş yolunda bir takım terörist tarafından saldırıya uğrarlar. Tony ve yanındaki askerler Stark malı silahlarla vurulmaktadır. Askerler ölür. Tony tutsak edilir. Teröristler ondan yeni silahından kendilerine yapmalarını isterler. Kendisiyle tutsak edilen Yinsen adında bir adam akü yardımıyla Tony'nin vücuduna isabet eden şarapnel parçalarının kalbine gitmesini engellemiş ve onun hayatını kurtarmıştır. İlk küçük bir ark reaktörü yaparak Tony nin göğsüne yerleştirirler. Bu şarapnel parçalarının kalbine gitmesini engeller. Sonra birlikte silah yapıyor gibi görünüp gizliden bir zırh yaparlar.

          Zırh tamamlanınca teröristeler durumu anlar ve saldırılar. Bu sırada Yinsen Tony ye zaman kazandırmak için kendi hayatını feda ederek teröristleri oyalar ve ölür. Tony teröristleri öldürür ve oradan kaçar. Amerikan askerleri onu bulur ve evine döner. Yaşadığı olaylar onu değiştirmiştir. Artık silah üretmeyeceğini ilan eder. Ortağı Obadiah Stane bundan memnun olmaz. Tony yeni bir zırh için çalışmalara başlar. Zırh tamamlanınca Afganistan'a gider ve oradaki teröristlere saldırır. Silahlarını yok eder. Bu arada Tony'yi öldürmeleri için teröristleri tutanın Obadiah Stane olduğu anlaşılır. Obadiah evinde Tony'yi felç eder ve ark reaktörünü söküp onu ölüme terk eder. Obadiah Şirkette kendisine Tony'nin zırhına benzer bir zırh yapmıştır. Tony ölmek üzere iken yedek ark reaktörünü J.A.R.V.İ.S getirir ve Tony göğsüne takar. Obadiah zırhı ile demir adam zırhı kapışır. Obadiah ölür. Tony basına kendisinin demir adam olduğunu söyler.

        • 3

          IRON MAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Robert Downey Jr. - Tony Stark / Demir Adam

          Terrence Howard - Albay James "Rhodey" Rhodes

          Gwyneth Paltrow - Virginia "Pepper" Potts

          Jeff Bridges - Obadiah Stane / Iron Monger

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