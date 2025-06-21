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        Haberler Magazin İrem Derici'den Nihal Candan paylaşımı: Zor yendim, belki hâlâ yenemedim - Güncel Magazin Haberleri

        İrem Derici'den Nihal Candan paylaşımı

        Şarkıcı İrem Derici, Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanan ve hayatını kaybeden Nihal Candan ile ilgili paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:01
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          Anoreksiya Nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

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          Nihal Candan'ın vefatının ardından, 2017'de kendisi de bu hastalıkla mücadele eden İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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          İrem Derici; "Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi, ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hâlâ yenemedim" ifadelerini kullandı.

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          İrem Derici, 2017'de hastanede çekilen fotoğrafını ise "Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz..." notuyla paylaştı.

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          İrem Derici, hastalığı atlattıktan sonra şunlar söylemişti: Anoreksiyanın 50 belirtisinin 49'u bende vardı ama yine de reddediyordum. Su şişesi bile açamıyordum. Bütün kaslarım erimişti. 100 gram alınca kıyameti kopartıyordum. 1 kilo daha diye diye 42 kiloya düştüm. O dönem yaptığım en büyük hata, ailemi dinlememek oldu. Yoğun bakıma düşene kadar tedavi olmadım. Psikolojik tedavi görmeyi reddettiğim için bu hallere düştüm. Çok korkunç günler geçirdim. Beden düzeldi tamam ama kafa o kadar bozuldu ki... Bütün konserler tek tek iptal oldu.

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