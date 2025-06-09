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        Haberler Magazin İrem Derici, Coşkun Sabah'tan özür diledi: Denyoluklarım oluyor, o benim üstadım - Magazin haberleri

        İrem Derici'den Coşkun Sabah'a: Üstadımdan özür diliyorum

        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması öncesinde Coşkun Sabah'a göndermelerde bulunan İrem Derici özür diledi; "Bayramdır, büyüğümden üstadımdan özür diliyorum. Her şey ağzımda, kalbimde kötülük yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 08:37 Güncelleme: 09.06.2025 - 08:37
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        "Üstadımdan özür diliyorum"
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; İrem Derici, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Alaçatı'daki bir mekânda sahneye çıktı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, "Yaz sonunu açmış bulunuyoruz. İlk Alaçatı konserimiz... Bundan sonra inşallah Happy Hour'larda buluşuyoruz. Geçen bir fotoğraf gördüm Çeşme gecelerinde; Berkay, Murat Boz ve İbrahim Büyükak, bu üçü yan yana geliyorsa yaz gelmiştir. Kendi sahnemden sonra Alaçatı gecelerine çıkacağım sizlere malzeme vereceğim. Uzun zamandır sizlere malzeme vermiyorum" dedi.

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        "SELÜLİTLERİMİ ÇEKTİĞİNİZ İÇİN DENİZE GİRMİYORUM"

        Denize girmeye pek niyetli olmadığını söyleyen şarkıcı, daha sonra "Selülitlerimi ve zamanla pörsümüş etlerimi çektiğiniz için girmiyorum. Son iki senedir spor ve kardiyo yapmıyorum. Benim sporum sahnem diyerek kendisini tenha yerlerde suya daldırıp çıkartıyorum. İşin şakası 14 yıldır bol bol çekilmiş bir dünya fotoğrafım var. Hiç umurumda değil" diyerek gazetecilere takıldı.

        "ONA KURBAN OLURUM"

        Bir süredir Melih Kunukçu ile aşk yaşayan İrem Derici, sevgilisinin sorulması üzerine; "Ona kurban olurum. Onun da yarın Çeşme'de bir sahnesi var. O yüzden ben bir gün daha Çeşme'de kalarak onu izleyici olarak izleyeceğim" diye konuştu.

        İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukçu
        İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukçu

        ÖZÜR DİLEDİ

        Öte yandan İrem Derici, Galatasaray’ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlaması öncesinde polemik yaşadığı Coşkun Sabah’tan özür diledi.

        Coşkun Sabah
        Coşkun Sabah

        Dua Lipa'nın kutlama gecesi için 3.5 milyon dolar talep etmesi üzerine vazgeçilince, "Hayaller Dua Lipa, hedefler Coşkun Sabah mı?" sözleriyle konuyla dalga geçen şarkıcı; "O benim büyüğüm, ağabeyim birazcık üstüne alındı. Özür diliyorum Coşkun ağabeyden bırakın o benim büyüğümdür. Bayramdır, büyüğümden üstadımdan özür diliyorum. Beni biliyorsunuz her şey ağzımda kalbimde kötülük yok dediği de doğru hiç bir marş 'Aşığım Sana' şarkısı gibi olamaz" ifadelerini kullanarak Coşkun Sabah'a zeytin dalı uzattı.

        "Kızlarımın hayallerini yıktınız"
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        #irem derici
        #Coşkun Sabah

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