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        Haberler Magazin Coşkun Sabah'ın Galatasaray sitemi: Kızlarımın hayallerini yıktınız - Magazin haberleri

        Coşkun Sabah: Kızlarımın hayallerini yıktınız

        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından sahne alacakken son anda programdan çıkarılan Coşkun Sabah, yeni açıklamalarda bulundu. Sabah; "Kızlarım hazırlanmıştı,bir tek ona üzüldüm. Onların hayallerini yıktınız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 08:14 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:02
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        "Kızlarımın hayallerini yıktınız"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Coşkun Sabah, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sabah, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alacakken son anda programdan çıkarılmasıyla ilgili sitemlerini sürdürdü.

        Coşkun Sabah'tan, Dursun Özbek'e çağrı
        Coşkun Sabah'tan, Dursun Özbek'e çağrı

        "ÖZEL BİR MARŞ HAZIRLAMIŞTIM"

        Coşkun Sabah; "Benim nasıl bir Galatasaraylı olduğumu herkes bilir. İyi olmaya çalışıyorum. Bana hiçbir şey olmaz ama 22 yıllık kulüp üyeliğim var. 3 sene sonra ben divan üyesi oluyorum. Şampiyonluk kutlaması bana 10 gün önce teklif edildi ve açıklandı. Ardından listeden çıkarıldım ve 12 saat kala yaşandı bunlar. Benim niye olduğunu bildiğim araştırmalarım var ama kimseyi kanıt olmadan suçlayamam. Özel bir marş da hazırlamıştım. Kızlarım hazırlanmıştı bir tek ona üzüldüm. Onların hayallerini yıktınız. Evladın ne kadar değerli olduğunu herkes bilir" dedi.

        "İREM DERİCİ İŞİNE BAKSIN"

        Öte yandan İrem Derici'nin kendisi için "Coşkun Sabah, kutlamada 'Anılar' şarkısını mı okuyacak?" şeklindeki sözleri hakkında da konuşan Coşkun Sabah; "İrem'i boş verin. O kendi işine baksın önce. Muhatabım değil" ifadelerini kullandı.

        Coşkun Sabah, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Kıskançlık duymasın, 45 yıldır sahnedeyim herkes kıskanıyor. İremciğim, 10 tane de albüm yapsan bir tane benim gibi iyi yapamazsın. Ben 16 - 17 tane hit bestenin sahibiyim. Kimde var bende olan şarkılar? Ben sadece insanlık adına söylüyorum. Kızlarımı üzdüler, buna kimin hakkı var da 12 saat kala iptal ediyorlar."

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        #Coşkun Sabah
        #galatasaray

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