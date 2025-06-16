İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum

İsrail'in, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenleyerek başlattığı çatışmalar 4. gününde devam ediyor.

İki taraf da birbirine hava saldırılarında bulunurken, İsrail Tahran'ın, İran da Tel Aviv'in boşaltılmasını istedi.

REKLAM advertisement1

Saat TSİ 18.00 sularında İsrail, İran Devlet Televizyonu binasını vurdu.

İran: Tarihin en yoğun saldırısını yapacağız

İsrail'in saldırısının ardından İran'dan bir açıklama daha geldi. Saat TSİ: 18.55 sularında yapılan açıklama şöyle:

"İran, İsrail topraklarına tarihin en büyük ve en yoğun füze saldırısına hazırlanıyor."

İsrail ordusu, saat TSİ 19.40'ta, "İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeleri tespit ettik" açıklamasını yaptı.

İran tarafı da, "İsfahan'daki nükleer tesiste savunma sistemi aktifleştirildi" duyurusunu yaptı.

Netanyahu: Hamaney'i öldürmek gerginliği bitirir

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef almanın "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

Donald Trump'ın Hamaney'in öldürülmesini veto ettiği iddia edilmişti.

Netanyahu, Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor." diye karşılık verdi.

İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı." yorumunu yaptı.

Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail altyapıyı da vuruyor

İsrail, İran'a yönelik saldırılarında sivil altyapıyı da hedef almaya başladı.

Cumartesi gecesi Tahran'da bir petrol deposu ile tankeri hedef alan İsrail, dün başkentteki Tecriş ve Kudüs meydanlarında ana su şebekesi altyapısını vurdu.

İran'dan nükleer silah açıklaması Haberi Görüntüle

Trump: İranlılar masaya oturmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki çatışmayla ilgili, "İranlılar gerginliğin yumuşamasını konuşmak istiyor. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan konuşmaları gerek" dedi.

"Ateşkes" iddiası İki İranlı ve üç bölgesel kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Tahran; Katar, Suudi Arabistan ve Umman'dan ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yaparak Tahran'ın nükleer müzakerelerde esneklik göstermesi karşılığında İsrail'in İran'la acil ateşkesi kabul etmesi için nüfuzunu kullanmasını istedi. REKLAM Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor Haberi Görüntüle

İran'ın sabah saldırısı Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı. Netanyahu'dan saldırgan açıklamalar Haberi Görüntüle Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi. İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.