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        Haberler Bilgi Yaşam iOS 26 güncellemesini alacak İphone modelleri nelerdir? iOS 26 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir?

        iOS 26 güncellemesini alacak İphone telefonlar: iOS 26 ne zaman gelecek, özellikleri nelerdir?

        iOS 26 güncellemesini alacak telefonlar belli oldu. Apple'ın her yıl yenilediği iOS yazılımı bu seferde bazı eski iPhone modellerini dışarıda bırakacak. Teknoloji devi Apple, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü düzenlediği WWDC 25 etkinliğinde yeni nesil işletim sistemini açıkladı. Peki iOS 26 güncellemesini alacak telefonlar hangisi olacak? iOS 26 ne zaman gelecek, özellikleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 00:14 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:14
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        • 1

          iOS 26 güncellemesiyle pek çok detay belli oldu. Yeni gelen arayüz ve araçlar, pil sağlığını koruma konusunda kullanıcılara daha fazla kontrol sunacak. iPhone 17 serisi ise doğrudan iOS 26 yüklü gelecek. Bazı telefonlar ise ios 26 güncellemesinden yararlanamayacak. Peki iOS 26 güncellemesini hangi modeller alacak? iOS 26 özellikleri ve detayları

        • 2

          iOS 26 ÖZELLİKLERİ NELER?

          Apple platformlarındaki yeni tasarım, insanların en çok önemsediği içeriği öne çıkarıyor ve platformlar arasında birleşik bir tasarım dili oluşturuyor; her birini benzersiz kılan belirgin nitelikleri korurken. Camın optik özelliklerini akışkanlık hissiyle birleştiren yeni bir dinamik malzeme olan Liquid Glass'ı tanıtıyor. Liquid Glass, içeriği altından kırıyor, etrafındaki ışığı yansıtıyor ve kenarları boyunca muhteşem bir mercek efekti oluşturuyor.

        • 3

          Canlı Çeviri

          Çağrı Çeviri API'sini kullanarak uygulamalarınızda Canlı Çeviri'den yararlanın. Canlı Çeviri metni otomatik olarak çevirerek arkadaşlarınızla kendi dillerinde iletişim kurmanızı sağlar. FaceTime ayrıca artık tamamen cihazda çalışan Apple yapımı modeller tarafından etkinleştirilen çevrilmiş canlı altyazılar da sağlıyor, böylece kişilerin kişisel görüşmeleri gizli kalıyor.

          Apple Oyunları uygulaması

          Oyunlar uygulaması, oyuncuları ve arkadaşlarını iPhone, iPad ve Mac'lerinde oyunları keşfedebilecekleri, indirebilecekleri ve oynayabilecekleri tek bir kullanışlı yerde bir araya getirir. Oyunlarınız Oyunlar uygulamasında otomatik olarak görüntülenir ve Uygulama İçi Etkinlikler ve Game Center özelliklerini kullanarak oyunlarınızın görünürlüğünü ve etkileşimini en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

        • 4

          Temel Modeller çerçevesi

          Apple işletim sistemlerinin çekirdeğine yerleştirilen Apple Intelligence, Writing Tools, Genmoji ve Image Playground gibi özellikler aracılığıyla insanların işlerini halletmelerine yardımcı olan kişisel zeka sistemidir. Artık herhangi bir uygulama, Foundation Models çerçevesi aracılığıyla birçok Apple Intelligence özelliğini destekleyen cihaz içi modellerden yararlanabilir. Metin çıkarma, özetleme ve daha fazlası gibi model yeteneklerini kullanarak uygulamanızdaki akıllı özellikleri desteklemek için bu çerçeveyi kullanın. Model cihaz içi olduğundan, kullanıcılarınızın verileri gizli kalır ve bir sunucu tarafı modeline veya başka birine gitmesi gerekmez. Kolayca kullanılabilir, bu nedenle oluşturduğunuz özellikler çevrimdışı olarak çalışır. Ve hepsi istek başına ücretsiz olarak kullanılabilir.

          Uygulama Amaçları çerçeve güncellemeleri

          App Intents çerçevesiyle, kişiler uygulamanızda olmadıklarında bile uygulamanızın temel işlevlerini kolayca bulabilir ve kullanabilirler. App Intents çerçevesi, uygulamanızın eylemlerini ve içeriğini Siri, Spotlight, widget'lar, denetimler ve daha fazlası dahil olmak üzere sistem deneyimleriyle derinlemesine entegre eder. App Intents, bağlam farkında Eylem Düğmesi deneyimleri, Widget'larda etkileşim, Kısayollar aracılığıyla otomasyon ve Kontrol Merkezi'ndeki hızlı denetimlerle kullanılabilir. Artık uygulamaya özgü görsel arama mantığınızı görsel zekadaki içeriğe uygulayabilirsiniz. Bu, sonuçlarınızı doğrudan arama deneyimine getirir, böylece kişiler sonuçlardan uygulamanıza derin bağlantı kurabilir.

        • 5

          iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?

          iPhone XS

          iPhone XS Max

          iPhone XR

          Bu üç model de iOS 18'i çalıştırıyordu, ancak Apple onları iOS 26 güncellemesinin dışında tuttu.

        • 6

          iOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

          İşte iOS 26 ile uyumlu iPhone modellerinin listesi

          iPhone 16e

          iPhone 16 ve 16 Plus

          iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max

          iPhone 15 ve 15 Plus

          iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

          iPhone 14 ve 14 Plus

          iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

          iPhone 13 ve 13 mini

          iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

          iPhone 12 ve 12 mini

          iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

          iPhone 11

          iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

        • 7
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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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