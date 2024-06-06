Siri daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek!

Macrumors'un haberine göre, iOS 18 ile birlikte Siri'nin daha fazla konuşma etkileşimi ve proaktif zeka sağlayan gelişmiş doğal dil işleme ile önemli bir revizyondan geçmesi bekleniyor.

Gelen bildirimleri özetleyecek!

Görünüşe göre asistan, uygulamalar içindeki daha karmaşık görevleri anlayacak ve gerçekleştirecek. Bu görevler, notları klasörler arasında taşımak ve e-postaları silmekten makaleleri ve son bildirimleri özetlemeye kadar uzanıyor.

Spotlight aramasının da benzer geliştirmeler göreceği ve daha akıllı ve alakalı sonuçlar sağlamak için sistem genelindeki bilgilerle daha derinlemesine entegre olacağı iddia ediliyor.