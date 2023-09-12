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        Haberler Gündem İOS 17 ÇIKIŞ TARİHİ | İOS 17 ne zaman çıkacak ve özellikleri neler? İOS 17 güncellemesi hangi iPhone modellerine uyumlu olacak?

        Gözler İOS 17 çıkış tarihine çevrildi! İOS 17 özellikleri ve uyumlu olduğu modeller

        Apple'ın iPhone telefonlarda kullandığı işletim sistemi olan İOS 17'nin çıkış tarihi açıklandı. Dünyaca ünlü teknoloji firması Apple, 12 Eylül Salı günü Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Saat 20:00'de yapılan etkinliğin ardından gözler İOS 17 çıkış tarihi ve özelliklerine çevrildi. İşte İOS 17 uyumlu olan telefon modelleri ve yeni özelliklerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 23:46 Güncelleme: 12.09.2023 - 23:46
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        • 1

          İOS 17 çıkış tarihi, özellikleri ve kapsadığı telefon modelleri Apple'ın lansmanının ardından gündeme gelecek. Apple teknoloji şirketinin iPhone akıllı telefonlarda kullandığı İOS işletim sistemi merak konusu oldu. Son olarak 16.1.1 sürümünü yayınlayan Apple İOS 17 güncellemesinin yayınlanacağı tarih, yeni özellikleri ve geçerli olacak iPhone modellerini açıkladı. İşte Apple iPhone İOS 17 güncellemesi özellikleri ve çıkış tarihi...

        • 2

          iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Apple, iOS 17’yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi 12 Eylül günü gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanıyla birlikte belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.

        • 3

          iOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?

          iPhone 15 Pro Max

          iPhone 15 Pro

          iPhone 15 Plus

          iPhone 15

          iPhone 14 Pro Max

          iPhone 14 Pro

          iPhone 14 Plus

          iPhone 14

          iPhone 13 Pro Max

          iPhone 13 Pro

          iPhone 13

          iPhone 13 Mini

          iPhone 12 Pro Max

          iPhone 12 Pro

          iPhone 12

          iPhone 12 Mini

          iPhone 11 Pro Max

          iPhone 11 Pro

          iPhone 11

          iPhone SE 3

          iPhone SE 2

          iPhone Xs

          iPhone Xs Max

          iPhone XR

        • 4

          iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

          Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

          Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

          Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

          Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

          Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

          Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

          El feneri parlaklık kaydırıcısı

        • 5

          İPHONE 15 TANITILDI!

          Apple, gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15 ailesi ve yeni Apple Watch Series 9'u tanıttı. Marka bununla birlikte karbon ayak izini de büyük ölçüde düşürdüğünü ve geri dönüştürülebilir ürünler kullandığını açıkladı.

        • 6

          iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ

          Ekran: 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED

          İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)

          Bellek: 6 GB RAM

          Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

          Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (ultra geniş)

          Ön kamera: 12MP

          Batarya: 3877 mAh

          Yazılım: iOS 17

          Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı

          Boyut ve ağırlık: 147.6 x 71.6 x 7.8mm, 171 gr

        • 7

          iPHONE 15 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU!

          iPhone 15 Fiyat Listesi

          iPhone Modeli Fiyat

          iPhone 15 128 GB 49.999 TL

          iPhone 15 256 GB 53.999 TL

          iPhone 15 512 GB 61.999 TL

          iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL

          iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL

          iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL

          iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL

          iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL

          iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL

          iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL

          iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL

          iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL

          iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL

        • 8

          iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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