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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi

        İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Ligin iki dev takımı Manchester United iel Arsenal, sezonun açılış haftasında karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:56
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        Premier Lig'de fikstür belli oldu!
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        İngiltere Premier Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstürü yayınlandı ve oynanacak toplam 380 maçın takvimi belli oldu.

        Geçtiğimiz sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool sahasında Bournemouth ile açılış maçını oynayacak. Manchester City ise deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Sezonu 2. tamamlayan Arsenal ise Old Trafford'da Manchester United ile mücadele edecek.

        Premier Lig'de ilk hafta maçlarında program şöyle:

        15 Ağustos Cuma

        Liverpool - Bournemouth

        16 Ağustos Cumartesi

        Aston Villa - Newcastle United

        Brighton & Hove Albion - Fulham

        Nottingham Forest - Brentford

        Sunderland - West Ham United

        Tottenham Hotspur - Burnley

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        Wolverhampton Wanderers - Manchester City

        17 Ağustos Pazar

        Chelsea - Crystal Palace

        Manchester United - Arsenal

        18 Ağustos Pazartesi

        Leeds United - Everton

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