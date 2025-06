IMEI numarası nedir? IMEI numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

IMEI numarası, İngilizce açılımıyla "International Mobile Equipment Identity" yani "Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği" anlamına gelir. Her cep telefonuna üretim aşamasında özel olarak tanımlanan bu numara, 15 haneli benzersiz bir koddur. Dünya genelinde kullanılan bir standart olan IMEI, cihazların kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına ve gerektiğinde bu cihazlara müdahale edilmesine imkân tanır. Bu sayede aynı modelden milyonlarca telefon üretilmiş olsa bile her bir cihazın kendine ait, tek ve değiştirilemeyen bir IMEI numarası olur.

IMEI numarasının temel amacı, cihazın şebeke üzerindeki tanımlanabilirliğini sağlamaktır. Operatörler bu numara sayesinde bir telefonun yasal olup olmadığını anlayabilir, çalıntı cihazları tespit edebilir ve gerektiğinde bu cihazlara erişimi engelleyebilir. Örneğin, bir telefon çalındığında ve sahibinin başvurusu üzerine kara listeye alındığında, cihazın IMEI numarası üzerinden operatör sinyalleri engellenir ve cihazın kullanımı neredeyse imkânsız hale gelir. Bu da IMEI numarasının, cihaz güvenliğinde ne kadar etkili olduğunu gösterir.

IMEI numarasını öğrenmenin birkaç farklı yöntemi vardır. En yaygın ve pratik yol, telefonun arama ekranına *#06# yazmaktır. Bu kısa kod tuşlandığında ekranınızda doğrudan IMEI numaranız görüntülenir. Bu yöntem, hem Android hem de iOS cihazlarda geçerlidir ve ek bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadan IMEI bilgisine ulaşmayı sağlar.

IMEI numarası her ne kadar güvenliğin temel taşı olsa da, kötü niyetli kişiler tarafından bazı durumlarda kopyalanabilir veya sahte IMEI numaraları üretilebilir. Bu işleme “IMEI klonlama” adı verilir ve Türkiye'de yasa dışıdır. Klonlanmış bir IMEI numarası, genellikle başka bir cihazın bilgilerini taklit ederek sahte bir şekilde çalışır. Bu durum hem cihaz sahibini hem de orijinal IMEI sahibi kullanıcıyı mağdur edebilir.

IMEI NUMARASININ ULUSLARARASI ÖNEMİ

IMEI numarası sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde kullanılan bir sistemdir. Uluslararası GSM Birliği (GSMA) tarafından belirlenen bu sistem, tüm mobil cihaz üreticileri tarafından uygulanır. Bu sayede IMEI numaraları dünya çapında geçerliliğe sahiptir. Örneğin, bir telefon Almanya’da çalınsa ve Türkiye’ye getirilse bile, uluslararası kara liste sistemi sayesinde cihazın Türkiye’de de bloke edilmesi mümkündür. Bu da IMEI sisteminin küresel ölçekte güvenliği artıran bir araç olduğunu kanıtlar.

Gelişen teknolojiyle birlikte bazı cihazlarda çift SIM kart özelliği bulunur ve bu cihazlarda iki farklı IMEI numarası olur. Her bir SIM kart yuvası için ayrı ayrı tanımlanan bu numaralar, her iki hattın da ayrı şekilde takip edilmesini sağlar. Bu tür cihazlar kullanılırken her iki IMEI numarasının da güvenle saklanması gerekir.

Telefon kullanıcılarının IMEI numaralarını not etmeleri, özellikle cihaz kaybolduğunda yetkililere sunabilmeleri açısından kritik öneme sahiptir. IMEI numarasına sahip olunması, telefonun bulunmasında ya da en azından kullanımının engellenmesinde büyük kolaylık sağlar.