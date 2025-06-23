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        Haberler Spor Futbol İngiltere İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması! - Futbol Haberleri

        İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması!

        Galatasaray'ın da gündeminde bulunan İlkay Gündoğan, Manchester City'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda Al-Ain'i 6-0 mağlup ettiği maçın ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:41
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          Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan, Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Al-Ain maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.

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          Deneyimli futbolcu, attığı 2 golle yıldızlaşarak tamamladığı maçtan sonra "Sözleşmemin bitmesine bir yıl daha var ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor." diye konuştu.

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          Açıklamalarına devam eden İlkay, "Buraya kendimi adadım. Futbol oynamaktan zevk alıyorum. Kendime iyi bakarsam en üst seviyede birkaç yılım daha olduğuna inanıyorum. Geçen sezon hiçbir maçı kaçırmayarak bunu kanıtladım. İyi durumdayım, formdayım, en üst seviyede daha uzun süre oynamak istiyorum" diye konuştu.

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          Geçtiğimiz günlerde Fransız L'Equipe gazetesi, sarı-kırmızılıların İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etmişti.

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          Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 50 resmi maçta görev alan Türk asıllı orta saha, 3 gol ve 7 asist yapmıştı.

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