İlhan Mansız: Kayınpederim vefat etti

İlhan Mansız, uzun zamandır aşk yaşadığı Lela Leyla ile 2023'te hayatını birleştirmişti. Çiftin, geçtiğimiz yıl, Imre Leon adında da bir çocukları dünyaya gelmişti.

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Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İlhan Mansız, kayınpederinin vefat ettiğini duyurdu. Mansız, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Güzel kalpli kayınpederimizi dün gece kaybettik. Ardından da büyük bir boşluk, güzel hatıralar ve çokça sevgi bıraktı. Ruhun şâd olsun.

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