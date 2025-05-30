İlave tediye ödeme tarihleri 2025: İlave tediyeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı ilave tediye ödemeleri tarihlerini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilk ödeme Haziran ayında ikinci ödeme ise Aralık ayında gerçekleşecek. Böylelikle, 2025 yılı ilave tediyelerin ilki Kurban Bayramı'ndan önce ödenmiş olacak. Peki, ilave tediye ödeme tarihleri ne zaman? İlave tediyeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?
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İlave tediye ödemeleri araştırılmaya devam ediyor. Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler ilave tediyeleri iki taksit halinde ödenmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?
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İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler ilave tediyeleri iki taksit halinde ödenmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3’üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısını Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.
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TEDİYE NE DEMEK, KİMLERE ÖDENİR?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
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