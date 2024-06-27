İlaç rapor sürelerinde son durum: İlaç rapor süresi bitti mi?
İlaç rapor sürelerinde son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir dönem tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci sırasında hayata geçirilen önlemler arasında bulunan ilaç rapor sürelerinin uzatılması uygulaması 30 Haziran günü sonlanıyordu. İlaç raporlarına dair yeni açıklama yapıldı. Peki, 2024 ilaç rapor süreleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte detaylar...
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Koronavirüs döneminde başlatılan ilaç rapor sürelerinin uzatılması uygulamasına dair yeni duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada kapsamında, yenilenmesi gereken rapor sayılarının fazla olması ve bunun yanı sıra sağlık hizmeti taleplerinde yoğunluk söz konusu olması sebebiyle yeni kararlar alındığı bildirildi. İşte ilaç rapor sürelerinde son durum...
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İLAÇ RAPORLARI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?
Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş veya erecek süreli sağlık raporu bulunan (engelli raporları dahil) ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin rapor süreleri 30.06.2025 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilecek.
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Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: * Vergi indirim ve istisnası amacıyla kullanılacak engelli raporlarının geçerli kabul edilmeye devam edilmesi uygulamasının 30.06.2024 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi,
Usulüne uygun olarak yapılan her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları ile kontrol muayenesi başvurularının olağan şekilde karşılanmaya devam edilmesi uygun değerlendirilmiştir.
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30.06.2025 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında raporların yenilenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, sağlık raporuna bağlı hak ve hizmetlerden yararlananlara, hak ve hizmet sağlayıcı Kurumlar tarafından bu tarihe kadar raporlarını yeniletmeleri gerektiğinin hatırlatılması, yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda kararlar alınmıştır.