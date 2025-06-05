İl il bayram namazı saatleri 2025: Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde milyonlarca Müslüman, bayram namazını kılmak için camilerin yolunu tutacak. İl il bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Böylece İstanbul bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için ''Bayram namazı saat kaçta?'' sorusu yanıt buldu. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 6 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Antalya ve diğer tüm iller için bayram namazı saatleri...
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Kurban Bayramı geldi çattı. Yılın ikinci dini bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. İslam alemi, bayram sabahı camilere giderek bayram namazı için saf tutacak. 81 il için bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Antalya başta olmak üzere tüm iller için ''Bayram namazı saat kaçta?'' sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere namaz vakitleri illere göre değişiyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 2025 il il bayram namazı saatleri...
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İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025
Yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı Kurban Bayramı geldi çattı. Kurban Bayramı namazı, 6 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde kılınacak.
81 il için bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte 2025 İl il bayram namazı vakitleri…
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İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da bayram namazı, saat 06:08’de kılınacak.
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ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da bayram namazı 05:55’te kılınacak.
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İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir’de bayram namazı 06:22’de kılınacak.
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BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa’da bayram namazı 06:10’da kılınacak.
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ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Antalya’da bayram namazı 06.11’de kılınacak.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, diğer tüm illerimiz için bayram namazı saatleri şöyle;
Adana: 05:52
Adıyaman: 05:39
Afyonkarahisar: 06:07
Ağrı: 05:15
Aksaray: 05:54
Amasya: 05:41
Ankara: 05:55
Antalya: 06.11
Ardahan: 05:13
Artvin: 05:16
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Aydın: 06:20
Balıkesir: 06:16
Bartın: 05:53
Batman: 05:27
Bayburt: 05:25
Bilecik: 06:06
Bingöl: 05:27
Bitlis: 05:22
Bolu: 05:58
Burdur: 06:11
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Bursa: 06:10
Çanakkale: 06:20
Çankırı: 05:50
Çorum: 05:45
Denizli: 06:15
Diyarbakır: 05:30
Düzce: 05:59
Edirne: 06:16
Elazığ: 05:33
Erzincan: 05:29
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Erzurum: 05:21
Eskişehir: 06:05
Gaziantep: 05:44
Giresun: 05:30
Gümüşhane: 05:27
Hakkari: 05:17
Hatay: 05:51
Iğdır: 05:10
Isparta: 06:09
İstanbul: 06:08
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İzmir: 06:22
Kahramanmaraş: 05:44
Karabük: 05:53
Karaman: 06:00
Kars: 05:12
Kastamonu: 05:48
Kayseri: 05:47
Kilis: 05:46
Kırıkkale: 05:53
Kırklareli: 06:13
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Kırşehir: 05:52
Kocaeli: 06:05
Konya: 06:01
Kütahya: 06:08
Malatya: 05:37
Manisa: 06:20
Mardin: 05:30
Mersin: 05:55
Muğla: 06:20
Muş: 05:23
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Nevşehir: 05:51
Niğde: 05:52
Ordu: 05:32
Osmaniye: 05:48
Rize: 05:22
Sakarya: 06:03
Samsun: 05:38
Şanlıurfa: 05:38
Siirt: 05:24
Sinop: 05:40
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Şırnak: 05:22
Sivas: 05:39
Tekirdağ: 06:14
Tokat: 05:39
Trabzon: 05:25
Tunceli: 05:30
Uşak: 06:12
Van: 05:16
Yalova: 06:08
Yozgat: 05:47
Zonguldak: 05:55
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Önce niyet edilir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ NEDİR, KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).
Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).
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KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MU?
İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
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