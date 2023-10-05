İki kadını öldüren ve 100'den fazla cesede cinsel tacizde bulunan David Fuller'ın hayretler içinde okuyacağınız hayatı
David Fuller, dışarıdan bakıldığında tatlı ve nazik bir yaşlı adama benziyordu. Ancak kendisi; iki kadını öldüren ve onlara cinsel istismarda bulunan, çalıştığı hastanenin morgunda ölüleri taciz eden azılı bir suçluydu. Ancak gerçeğin ortaya çıkması yıllar aldı; David yakalandığında 67 yaşındaydı ve geride birçok kurban bıraktı.
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David Fuller, 4 Eylül 1954'te doğdu ve İngiltere'nin güney kıyısındaki Portsmouth'ta büyüdü. Bir yetişkin olarak Kent ve Sussex civarındaki birçok farklı hastanede elektrikçi olarak çalıştı, üç kez evlendi ve farklı evliliklerinden dört çocuğu oldu.
Çalıştığı hastanelerde çalışkan ve güler yüzlü bir personel olarak tanınan Fuller, sakin bir hayat yaşayan, bisiklete binmek, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılık gibi masum hobilerle ilgilenen sıradan bir adama benziyordu.
Fotoğraf: Kent Polisi
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CİNAYETLER BAŞLIYOR
Ancak yüzeyin altında daha karanlık bir şeyin oluşmaya başladığına dair ipuçları vardı. 1973 ve 1977'de Fuller, evlere arka camlardan girdiği ve "sarmaşık hırsızlıklar" olarak anılan bir dizi ev hırsızlığından suçlu bulundu. Ama hapis cezasına çarptırılmadı.
1987 yılında, o zamanlar 25 yaşında ve yeni boşanmış genç bir kadın olan Wendy Knell ile tanıştı. İkili, David'in müdürlüğünü yaptığı fotoğrafçılık mağazasında karşılaştı. 23 Haziran günü Wendy yatağında çıplak ve kanlar içinde ölü olarak bulundu ve muhtemelen cinsel saldırıya uğramıştı.
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DAVID BİR KEZ DAHA KAÇMAYI BAŞARDI
Birkaç ay sonra yalnız yaşayan 20 yaşındaki Caroline Pierce de gizemli şekilde öldürüldü. Genç kadın bir garsondu ve David'in daha sonra ele geçirilen günlüğünde, Caroline'nın çalıştığı restorana gittiğine dair yazılara rastlandı.
24 Kasım 1987'de komşular polise, Caroline'nın dairesinin ön kapısının hemen dışında çığlıklar duyduklarını bildirdi. Caroline, üç hafta sonra evinden yaklaşık 40 mil uzakta bir hendekte, üzerinde sadece bir çift külotlu çorap varken ölü bulundu. Yaralarının bir önceki kurban olan Wendy ile benzer olması, polisin cinayetleri işleyenin aynı kişi olduğu düşüncesine yönlendirdi.
Cinayetler, "Bedsit Cinayetleri" olarak anılmaya başlandı ve katil yıllarca yakalanmadı. Ancak arkasında bıraktığı DNA izleri, gerçeği er ya da geç gün yüzüne çıkaracaktı.
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GELİŞEN DNA TEKNOLOJİSİ FULLER'IN SONUNU GETİRDİ
2007 yılında dedektifler, DNA teknolojisindeki gelişmeler sayesinde 'bedsit cinayetleri' davasında bir ilerleme kaydetti. Her iki suç mahallinde bulunan DNA'yı inceledikten sonra suçlu için bir DNA profili oluşturabildiler, bu da şüpheli listesini azalttı. İlerleyen yıllarda daha da gelişen teknoloji sayesinde dedektifler iki farklı DNA arasında eşleştirme yapmaya da başladı.
Fotoğrafta David Fuller'ın hastanedeki görevli kartı görülüyor. Kaynak: Kent Polisi
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DAVID'IN CİNSEL İSTİSMAR ARŞİVİ ELE GEÇİRİLİYOR
2020 yılında dedektifler, Fuller'ın DNA'sını örnekledi ve bu, Pierce'ın taytından alınan meninin DNA'sıyla eşleşti. Gerçek ortaya çıkınca 3 Aralık 2020'de David, üçüncü eşi ve ergenlik çağındaki oğluyla yaşadığı evinde tutuklandı.
Polisler evini incelediğinde, olay yerinde bırakılan ayak tabanı ve parmak izlerini kanıtlayacak birçok şey yakaladı. Ancak en kötüsü daha gelmemişti.
Fuller'ın tutuklanmasının ardından dedektifler, çocuk pornografisi de dâhil olmak üzere cinsel istismarı tasvir eden fotoğraf ve videolarla dolu, basılı fotoğraflardan ve binlerce USB ve disketten oluşan "hayal edilemeyecek bir cinsel ahlaksızlık kütüphanesi" buldu.
Fotoğrafta David'in evine yapılan baskından bir an görülüyor. Kaynak: Kent Polisi
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DAVID SADECE KATİL DEĞİLDİ AYRICA NEKROFİLİYDİ
Bu şekilde 4 milyon rahatsız edici parça vardı ve çoğu internetten indirilmişti. Ancak daha sonra dedektifler katilin kendi çektiği korkunç görüntülerden oluşan bir koleksiyonla daha karşılaştı.
Görüntüler, Fuller'ın 1989'dan, 2020'ye kadar çalıştığı hastanelerde düzinelerce kadın ve kız çocuğunun cesetlerine cinsel tacizde bulunduğunu gösteriyordu.
Fotoğraf temsilidir
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Polis çok geçmeden Fuller'ın bir elektrikçi olarak hastanelerin morglarına giriş kartıyla erişim imkânına sahip olduğunu ve diğer hastane personeli eve gittikten sonra buraya girebileceğini keşfetti.
Fuller ayrıca güvenlik kameralarının nerede olduğunu biliyordu ve bu eylemleri onların görüş alanı dışında gerçekleştirebiliyordu, ancak yine de her şeyi kendi kamerası ile çekmişti.
Fotoğraf temsilidir
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Polis ayrıca, David'in kurbanlarının isimlerini yazdığı kara bir defter de buldu. Görünüşe göre bazı kurbanları defalarca ziyaret etmişti. Çok geçmeden bu şok edici kanıt, Fuller'ın bedsit suçlarını işlediğine dair kanıtlarla birleşince taciz, tecavüz, cinayet ve nekrofili suçlarını işleyen adamın gerçek yüzü ortaya çıktı.
Başlangıçta David Fuller, dengesiz bir zihinsel durum nedeniyle "sorumluluğun azaldığını" iddia ederek bedsit cinayetlerinden sorumlu olduğunu reddetti. Ancak duruşmasının dördüncü gününde, aleyhindeki deliller biriktikçe suçunu kabul etti.
Fotoğrafta David Fuller'ın kurbanlarının listesini tuttuğu siyah defteri görülüyor. Kaynak: Kent Polisi
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David, en sonunda Aralık 2021'de iki kadını öldürmekten dolayı şartlı tahliye imkânı olmaksızın iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Morg suçlarından dolayı cezasına 12 yıl daha eklendi.
Mahkumiyet kararının ardından müfettişler, David'in morgta kurbanı olmuş küçük çocuklardan, yaşı 100'e kadar ulaşan, 101 kadının istismara uğradığını tespit etti. Bu kurbanlardan yanızca 23'ü resmi olarak kanıtlandı. David, bu kez de 2022 yılında, morgta taciz ettiği 23 kadın için mahkemeye çıkarıldı ve cezasına dört yıl daha eklendi.
Kaynak: All Thats Interesting, Kent Polisi
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