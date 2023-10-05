İki kadını öldüren ve 100'den fazla cesede cinsel tacizde bulunan David Fuller'ın hayretler içinde okuyacağınız hayatı

David Fuller, 4 Eylül 1954'te doğdu ve İngiltere'nin güney kıyısındaki Portsmouth'ta büyüdü. Bir yetişkin olarak Kent ve Sussex civarındaki birçok farklı hastanede elektrikçi olarak çalıştı, üç kez evlendi ve farklı evliliklerinden dört çocuğu oldu.

Çalıştığı hastanelerde çalışkan ve güler yüzlü bir personel olarak tanınan Fuller, sakin bir hayat yaşayan, bisiklete binmek, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılık gibi masum hobilerle ilgilenen sıradan bir adama benziyordu.

Fotoğraf: Kent Polisi