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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsü, TIR'a çarptı: Yaralılar var | Son dakika haberleri

        İETT otobüsü, TIR'a çarptı: Yaralılar var

        İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü, yol kenarına park edilen TIR'a arkadan çarptı 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen İETT otobüsü yol kenarına park edilen TIR'a arkadan çarpıyor. Kaza sırasında da TIR'ın üzerindeki bir kişinin olduğu ve düşmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:24 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:34
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          Sultangazi'de Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında seyreden Mustafa S. hakimiyetindeki İETT otobüsü, yolda duran inşaat malzemesi yüklü tıra çarptı.

        • 2

          İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

          Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

          Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

          Tırın sürücüsü de ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

        • 3

          Kaza anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

          Görüntülerde, hızla gelen İETT otobüsü yol kenarına park edilen TIR'a arkadan çarpıyor.

        • 4

          Kaza sırasında da TIR'ın üzerindeki bir kişinin olduğu ve düşmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

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