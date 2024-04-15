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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses 12'nci yaşına girdi - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada 12'nci yaşına girdi

        İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada 12'nci yaşına bastı. Doğum gününe ait kareleri yayımlayan Elif Ada Tatlıses'in annesinin boyuna yetiştiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 09:01 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:01
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          2011 - 2013 arasında evli kalan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada Tatlıses, 12'nci yaşına girdi.

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          Kızının doğum günü için pembe ve mor renkli balonların olduğu bir aile arasında parti organize eden Ayşegül Yıldız, o anları da takipçileriyle paylaştı.

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          Elif Ada Tatlıses, objektif karşısında annesi Ayşegül Yıldız ile poz verdi.

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          Fotoğraflarda, Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız'ın boyuna iyice yaklaştığı görüldü.

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          "SENİN ANNEN OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

          Ayşegül Yıldız kızına; "Prensesim senin annen olduğum için çok şanslıyım. Anneliği seninle öğrenmek ve seninle yol almak hayatım boyunca tattığım en güzel duygu ve başıma gelen en güzel şey. Hoş gelsin yeni yaşın. Sana sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirsin. Tüm hayallerin, tüm dileklerin ömrün boyunca gerçek olsun bebeğim. Rabbim karşına hep iyi insanları çıkarsın. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın çiçeğim" sözleriyle seslendi.

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          "SENİ DE BABAMI DA ÇOK SEVİYORUM"

          Elif Ada Tatlıses de;"Canım anneciğim çok teşekkür ederim benim annem olduğun için. Ben de çok şanslıyım. Seni de babamı da çok seviyorum" sözleriyle annesine karşılık verdi.

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