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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses: Güzel bir çay DEM'lendi - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses'ten barış mesajı

        İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütü PKK'nın silahları yakmasının ardından yaptığı açıklamalar sonrasında bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 18:22 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:24
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        Tatlıses'ten barış mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terör örgütü PKK'nın dün silahları yakması hakkında; "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" dedi. "Artık yumruk sıkmaya gerek yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var. Dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşacağız" ifadelerini kullandı.

        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından; "Güzel bir çay DEM'lendi barışın sofrasına yudum yudum içelim. AK Parti, MHP, DEM Parti sağ olsunlar, var olsunlar" mesajını yayımladı.

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