Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda terör örgütü PKK'nın dün silahları yakması hakkında; "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" dedi. "Artık yumruk sıkmaya gerek yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var. Dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşacağız" ifadelerini kullandı.

"Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır" Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından; "Güzel bir çay DEM'lendi barışın sofrasına yudum yudum içelim. AK Parti, MHP, DEM Parti sağ olsunlar, var olsunlar" mesajını yayımladı.

Kongrede Tatlıses sürprizi Haberi Görüntüle