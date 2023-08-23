Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Selim ile Daye Ay aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        İbrahim Selim ile Daye Ay aşk yaşıyor

        İbrahim Selim, yeni sevgilisi Daye Ay ile objektif karşısına geçti. Oyuncu, Ay ile fotoğraflarını paylaşarak birlikteliğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 07:38 Güncelleme: 23.08.2023 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İbrahim Selim'in geçtiğimiz haftalarda Daye Ay ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Haklarında ortaya atılan söylentiler hakkında açıklamada bulunmayan oyuncu, suskunluğunu bozdu.

        • 2

          "GİZEMLİ GÜZEL"

          Selim, "Gizemli güzel" ifadelerini kullandığı Ay ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığını doğruladı. İbrahim Selim, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayarak aşkını ilan etti.

        • 3

          Daye Ay da İbrahim Selim ile pozlarını takipçileriyle paylaşarak, mutluluklarını gözler önüne serdi. Takipçilerinden çifte "Mutluluklar" yorumları yağdı.

        • 4

          Öte yandan İbrahim Selim, 2021'de yaklaşık yedi ay aşk yaşadığı Selin Şekerci ile ilişkisini sonlandırmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Çanakkale'de büyük orman yangını!
        Çanakkale'de büyük orman yangını!
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Manchester'a gidiyor!
        Manchester'a gidiyor!
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Habertürk Anasayfa