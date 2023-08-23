İbrahim Selim ile Daye Ay aşk yaşıyor
İbrahim Selim, yeni sevgilisi Daye Ay ile objektif karşısına geçti. Oyuncu, Ay ile fotoğraflarını paylaşarak birlikteliğini duyurdu
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İbrahim Selim'in geçtiğimiz haftalarda Daye Ay ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Haklarında ortaya atılan söylentiler hakkında açıklamada bulunmayan oyuncu, suskunluğunu bozdu.
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"GİZEMLİ GÜZEL"
Selim, "Gizemli güzel" ifadelerini kullandığı Ay ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığını doğruladı. İbrahim Selim, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayarak aşkını ilan etti.
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Daye Ay da İbrahim Selim ile pozlarını takipçileriyle paylaşarak, mutluluklarını gözler önüne serdi. Takipçilerinden çifte "Mutluluklar" yorumları yağdı.
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Öte yandan İbrahim Selim, 2021'de yaklaşık yedi ay aşk yaşadığı Selin Şekerci ile ilişkisini sonlandırmıştı.
Fotoğraflar: Instagram