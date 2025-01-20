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        Haberler Magazin İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'dan Nihal Candan isyanı - Magazin haberleri

        Mihre Mutlu'dan Nihal Candan isyanı

        İbrahim Çelikkol ile evliliğinden Ali adında bir çocuğu bulunan Mihre Mutlu, oğluyla gittiği "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununda hayatının şokunu yaşadığını ifade ederek Nihal Candan'ın performansını yerden yere vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 08:27 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:27
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        Mihre Mutlu'dan Nihal Candan isyanı
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        İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, arkadaşlarıyla birlikte çocukları, "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununa götürdü. Ancak oyunda hayatının şokunu yaşadığını ifade eden Mutlu, oyuncu kadrosunda yer alan Nihal Candan'ın performansını eleştirdi.

        "HEMEN ALANI TERK ETTİK"

        Sözlerine; "Bir oyun için özellikle de bir çocuk oyunu için bunları yazmak zorunda kaldığım için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum" diyerek başlayan Mihre Mutlu, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Oyunculardan biri, bir aralar adını gündemden duyduğum Nihal Candan... Buradan da anlayacağınız üzere oyunculuk göremiyoruz. Çocuklarımızın sömestr tatilinde bilet alıp, zaman ayırıp, organizasyon yaptığımız bir pazar günü için karşılaştığımız 'oyun' deyip sanata saygısızlık yapmak istemiyorum. Asla ve asla çocuklara hatta hiçbir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi ki hemen alanı terk ettik. Bunu sanata, sanatçıya, çocuğa ve her bir bireye yapılan saygısızlık olarak algılıyorum, algılıyoruz. Olur da etkinlik listesinde görürseniz sakın ola bilet almayın.

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        "ŞOKTAYIZ"

        Daha sonra konuyla ilgili bir video yayımlayan Mihre Mutlu; "Hâlâ yaşadığımız şoku atlatabilmiş değiliz. Bileti çok öncesinden almıştık. Bahsettiğim oyun çocuk oyunu. Oyuna girdiğimizde, oyun başladığında zaten oyunculuğa dair bir şey göremedik. Bir oyun da göremedik açıkçası... Oyuncuları fark edene kadar da 'Ne izliyoruz ki biz' gibi bir tavır içerisindeydik. Çok kötü.. Bu arada kimsenin şahsına lafım yok ama kadın oyuncuyu gündemden bir ara adını duyduğum için tanıyorum ve etik olmayan olayların içerisinde adı anılıyordu ve bu bir çocuk oyunu... Demem o ki buraya para verip bilet alıyoruz, bir zaman ayırıyoruz, bir organizasyon yapıyoruz ve şoktayız. Bütün anneler şoktayız" açıklamasında bulundu.

        Öte yandan sosyal medya fenomeni Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'de 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Nihal Candan, suç örgütüne üye olmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor.

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        #mihre mutlu
        #Nihal Candan
        #İbrahim Çelikkol
        #Ali Çelikkol

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