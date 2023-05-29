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Hayal Köseoğlu seçim sonuçlarına ağladığı anları yayınladı: "Bizim hepimizin tuzunun kuru olduğunu bilmiyorsunuz"

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinde Sasha rolünü canlandıran genç oyuncu Hayal Köseoğlu, 28 Mayıs seçim sonuçlarından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, gelen mesajlara sitem etti.

Giriş: 29.05.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi isimlerin başrolü paylaştığı FOX TV dizilerinden Mahkum'da Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Mayıs seçim sonuçları açıklanınca paylaşım yaptı.

  • Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hayal Köseoğlu'na seçim sebebiyle Instagram üzerinden bazı kullanıcılar, "Çatla, patla" şeklinde mesajlar attı. Ünlü oyuncu mesajlara yayınladığı hikayelerle yanıt verdi.

  • Hayal Köseoğlu seçim sonrası gelen mesajlar sebebiyle yaptığı paylaşımda: "Bana çatla patla yazanlar, kudurun, kaybettiniz yazanlar. Size iki çift lafım var; bizim çoğumuzun tuzunun ne kadar kuru olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela benim hayatımda hiç geçim sıkıntısı çekmediğimi, iki tane yabancı dilim olduğu için yurt dışında her türlü tutunabileceğimi, dünyanın her yerinde para kazanabilecek bir türlü meziyetim olduğunu, hatta ailem sağ olsun belki hayatımda tek gün çalışmadan bile yaşayabileceğimi..." dedi.

  • Yayınladığı diğer hikayesinde ağladığı anları paylaşan Hayal Köseoğlu şu ifadeleri kullandı: "Alın, buyrun. Belki hayatında kimseye zararı olmamış bir genç kadının ülkesi için döktüğü göz yaşları sizi mutlu eder. Tebrik ederim herkesi. Hayırlı uğurlu olsun. Çatladık, patladık."

  • İşte Hayal Köseoğlu'nun paylaşımları...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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